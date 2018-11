Le ultime su Lazio-Milan: i probabili undici della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una rosa al completo, eccezion fatta per Lucas Leiva, contro una in emergenza totale. Lazio-Milan è la storia di infermerie a confronto: Simone Inzaghi sorride, l'unico dubbio è quello in cabina di regia dove Badelj è in vantaggio su Cataldi. Immobile confermato in attacco, Correa e Luis Alberto si giocano il posto alle sue spalle mentre dietro è ballottaggio tra Wallace e Luiz Felipe. Poi Gennaro Gattuso. Che dovrà fare a meno dello squalificato Higuain e degli infortunati Caldara, Strinic, Bonaventura, Biglia, Musacchio e Romagnoli. Per questo la difesa a tre è una possibilità vista la totale penuria di centrali: disponibili solo Zapata e Simic. Abate e Rodriguez dovrebbero affiancare il colombiano con Calabria e Laxalt esterni della mediana a quattro. Senza il Pipita, galloni da titolare a Cutrone, verso la panchina Conti. L'alternativa è quella di vedere Abate o Calabria in panchina, Laxalt terzino, Rodriguez centrale e Castillejo dal 1' nel 4-3-3.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe (Wallace), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj (Cataldi), Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto (Correa, Caicedo); Immobile.

Milan (3-4-3): Donnarumma; Abate (Castillejo in caso di 4-3-3), Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Cutrone, Calhanoglu.