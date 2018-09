Le ultime su Milan-Atalanta: Gattuso coi titolari. Rebus Gomez per Gasp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna in campo alle 18:00 di domenica il Milan di Gennaro Gattuso dopo la faticosa vittoria di ieri in Lussemburgo contro il Dudelange di Dino Toppmoller. Tornano anche i titolari nell'undici rossonero, occhio alla possibile riproposizione di Caldara al fianco di Romagnoli, in ballottaggio con Musacchio. Poche sorprese attese, Cutrone dovrebbe tornare in panchina. Nell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, fresco di rinnovo di contratto fino al 2021 con opzione fino al giugno del 2022 con la Dea, rebus Gomez. Non è al top, dovrebbe recuperare ma il calendario fitto di impegni lascia pensare che potrebbe anche rifiatare. Pronto Rigoni. Pasalic più di Ilicic sulla trequarti, poi più Zapata che Barrow per completare l'attacco.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio (Caldara), Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens (Adnan); Pasalic (Ilicic); Rigoni (Gomez), Zapata (Barrow).