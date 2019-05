Le ultime su Milan-Bologna: Paquetà alle spalle di Piatek-Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Milan tanti problemi legati agli infortunati per mister Gattuso, soprattutto in difesa. Davanti a Donnarumma, nella linea a 4, possibile spazio per Abate e Zapata al posto dello squalificato Romagnoli. A centrocampo testa a testa Bakayoko-Biglia col primo favorito per le non perfette condizioni dell'argentino con Paquetà trequartista alle spalle di Piatek-Cutrone. Dall'altra parte l'ottimo Bologna di Mihajlovic che potrebbe schierarsi in campo col 4-2-3-1 con Orsolini-Dzemaili-Sansone alle spalle di Palacio unica punta.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetà; Cutrone, Piatek

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio