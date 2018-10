Le ultime su Milan-Chievo: tornano i titolari, Higuain guida il tridente

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo il bel successo sull'Olympiacos, il Milan torna a pensare al campionato e cerca il terzo successo di fila per risalire in classifica: ma contro il Chievo, animale ferito, non sarà affatto facile e lo dicono anche gli ultimi confronti tra rossoneri e gialloblù. Spazio dunque ai titolarissimi per Gattuso, che in Europa ha girato abbastanza la squadra. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Oggi seduta di scarico, ma Gattuso pensa già alla sfida al Chievo. Torna Donnarumma tra i pali, torna Musacchio dal primo minuto con Caldara fermo ai box. Rodriguez va verso la conferma, a centrocampo torna Kessie, davanti spazio al ritorno di Higuain e Calhanoglu.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Nessun dubbio per D'Anna, che davanti ha perso Djordjevic e punterà ancora su Stepinski. Conferma per Leris come mezzapunta, così come per Barba, adattato da laterale mancino.

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Leris, Birsa; Stepinski.