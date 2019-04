Le ultime su Milan-Lazio: confermato Borini. Due forfait per Inzaghi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dovrebbe giocare ancora col 4-3-3 il Milan di Gennaro Gattuso in vistà dello scontro Champions con la Lazio di Simone Inzaghi. Confermati Suso e Borini come esterni d'attacco, Piatek come nove, panchina per Castillejo. Sempre infortunato Paquetà, il suo posto da mediano di fantasia e spinta lo prenderà Calhanoglu mentre in difesa attesi Calabria e Rodriguez come terzini. Tra i pali ancora Reina. Squalificato Badelj nella Lazio ma i titolari sono già segnati: Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai fianchi di Leiva, ko Marusic come esterno destro, Romulo agirà da ala destra. Anche Radu dovrebbe saltare la gara: Bastos è atteso nella difesa a tre con Acerbi e Luiz Felipe.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa (Caicedo); Immobile.