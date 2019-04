© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fischio d'inizio alle 19 per la prima gara del turno infrasettimanale tra Milan e Udinese: Gennaro Gattuso prepara la sorpresa tattica. Suso fuori, tandem con Piatek al fianco di Cutrone, per la prima volta insieme. Paquetà agirà invece da dieci puro, in mediana problema last second per Kessie: giocano isa Biglia che Bakayoko. Squalificati Larsen e Sandro per l'Udinese: in campo Ter Avest e Behrami, Igor Tudor dovrebbe confermare il tridente e Lasagna al centro dell'attacco. L'alternativa è il 3-5-2 con Samir in campo e sull'esterno del centrocampo al posto di Mandragora.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone.

Udinese (4-3-3): Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Behrami, Mandragora (Samir); Pussetto, Lasagna, De Paul.