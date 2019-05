Le ultime su Napoli-Cagliari: Insigne-Allan in dubbio. Conferma Younes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Napoli da valutare le condizioni di Insigne e Allan, ma entrambi paiono recuperabili dai piccoli fastidi muscolari dei giorni scorsi. A sinistra, a centrocampo, possibile conferma per Younes, mentre davanti spazio al tandem Milik-Mertens. Nel Cagliari di mister Maran qualche problemino in attacco per via delle assenze di Joao Pedro e ovviamente Birsa: con Pavoletti possibile chance per Cerri (in ballottaggio con Thereau) con Barella alle loro spalle.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Younes; Mertens, Milik

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Cerri, Pavoletti