Le ultime su Napoli-Chievo: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Turnover Champions in vista per Carlo Ancelotti e per il suo Napoli contro il Chievo Verona di Domenico Di Carlo al debutto. Coppia confermata con Albiol e Koulibaly, obbligata vista l'indisponibilità di Chiriches e le condizioni non al top di Maksimovic. Terzini 'di spinta' con Malcuit e Mario Rui, può rifiatare Hysaj, In mezzo Callejon e Ruiz esterni della mediana a quattro, davanti più Milik che Mertens al fianco di Insigne. Tornano Giaccherini e Birsa nei clivensi, trequartisti dietro a Stepinski unica punta. Non al top Barba ma sono indisponibili Tomovic e Jaroszynski: l'alternativa è Cacciatore, anche lui non in condizione.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Rog (Allan), Diawara, Ruiz; Milik (Mertens), Insigne.

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli (Cacciatore), Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Stepinski.