Le ultime su Napoli-Fiorentina: ritorni pesanti con Callejon e Veretout

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avanti con il 4-3-3, Carlo Ancelotti si prepara a sfidare la Fiorentina nella gara di sabato alle ore 18:00. Meret migliora ma tornerà a fine settembre, ancora titolare Ospina tra i pali. Davanti torna Callejon tra i titolari con Milik e Insigne, segno che Mertens andrà ancora in panchina. Il dubbio è legato a Zielinski: non al top dopo la Nazionale, si gioca il posto con Fabian Ruiz. In caso di impiego dello spagnolo, Hamsik andrebbe a fare l'interno di mediana. Nella Fiorentina, Dragowski titolare tra i pali al posto di Lafont, comunque in miglioramento, nel 4-3-3 di Stefano Pioli. Importante il ritorno di Veretout: prima in regia per il francese, ai suoi fianchi Benassi e uno tra Edimilson Fernandes e Gerson. Occhio alla terza ipotesi: Dabo in mediana e il brasiliano nel tridente, a giocarsi un posto con Eysseric più che con Pjaca, al fianco di Chiesa e Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski (Fabian Ruiz); Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson (Dabo, Edimilson Fernandes); Chiesa, Simeone, Eysseric (Pjaca).