Le ultime su Napoli-Sassuolo: tanti cambi per Ancelotti, spazio a Mertens

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo deve dimenticare la brutta serata col Milan, il Napoli quella con la Juventus: saranno due squadre arrabbiate e ansiose di ritrovare il riscatto quelle che si presenteranno alla sfida del San Paolo, con gli azzurri destinati a cambiare molto dopo le fatiche di coppa. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Mertens favorito su Milik per l'attacco del Napoli: dopo la panchina in Champions, il belga sembra essere la scelta di Ancelotti al fianco dell'intoccabile Insigne. A centrocampo spazio per Diawara, in difesa la rivelazione Malcuit.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Verdi, Allan, Diawara, Zielinski/Ounas; Mertens, Insigne.

Di Francesco più di Brignola per l'attacco dei neroverdi, mentre a centrocampo spazio alla qualità di Sensi e Locatelli, entrambi in campo dal primo minuto. Difesa ormai consolidata, la brutta prova col Milan deve essere cancellata.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco.