Le ultime su Parma-Cagliari: Gervinho sfida Joao Pedro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna a disposizione Gobbi nel Parma di Roberto D'Aversa che domani sfida il Cagliari ma ci sono chance per Dimarco, man of the match contro l'Inter, per un posto dall'inizio. Il resto della difesa è fatto, da valutare le condizioni di Stulac che era alle prese con l'influenza: si scalda Deiola, ex della partita, davanti invece non ci sono dubbi con Di Gauio e Gervinho a supporto di Inglese. Ancora panchina per Ciciretti. Nel Cagliari è convocato Castro e Joao Pedro "sta bene", come ha detto il tecnico dei sardi, Rolando Maran. Difficile però che il Pata possa essere della partita dal 1', pronto Padoin in mediana con il brasiliano sulla trequarti. L'alternativa è un 4-3-2-1 con Cigarini in regia.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi (Dimarco); Rigoni, Stulac (Deiola), Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Lykogiannis; Padoin (Castro), Bradaric, Barella; Joao Pedro (Ionita); Farias (Sau), Pavoletti.