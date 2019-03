Le ultime su Parma-Genoa: dubbi a centrocampo per i due tecnici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani alle 18 si sfideranno il Parma di Roberto D'Aversa e il Genoa di Cesare Prandelli. Ducali col classico 4-3-3, out Barillà e Stulac in mezzo al campo, gli altri sono tutti tra i convocati. Insieme a Rigoni e Kucka si scalda Machin che si gioca il posto al 50% con Scozzarella in cabina di regia. Torna Bastoni: il giovane centrale è pronto per riprendersi un posto in mezzo alla difesa a discapito di Gobbi con Gagliolo che tornerebbe a fare il terzino sinistro. Davanti certi di un posto Gervinho e Inglese, classico ballottaggio tra Biabiany e Siligardi per completare il tridente. Sistema tattico speculare per il Grifone dove la mediana è il reparto con più dubbi: Veloso è recuperato, Rolon scalpita ma insieme a Radovanovic dovrebbero giocare Lerager e Bessa. Lazovic dovrebbe completare il tridente d'attacco con Sanabria e Kouamé.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (Machin), Rigoni; Gervinho, Inglese, Siligardi (Biabiany).

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager (Rolon), Radovanovic, Bessa (Veloso); Lazovic, Sanabria, Kouamé.