Le ultime su Parma-Samp: uomini contati per D'Aversa. C'è Saponara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Contro la Sampdoria il Parma cerca punti per certificare una salvezza mai realmente in discussione. Dall'altra parte gli uomini di Giampaolo cercheranno di chiudere al meglio il campionato nonostante l'obiettivo europeo non sia più raggiungibile. Mister D'Aversa sembra intenzionato a puntare su un prudente 5-3-2 dove mancherà certamente Gagliolo, out fino al termine della stagione. Davanti con Gervinho spazio a Siligardi.

In casa Samp spazio dal primo minuto a Saponara, complice la squalifica di Gaston Ramirez, con Defrel ancora a supporto di Quagliarella.

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Gervinho

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella