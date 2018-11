Le ultime su Parma-Sassuolo: i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si svuola l'infermeria del Parma che ha ben più di una possibilità per sfidare il Sassuolo. Roberto D'Aversa dovrebbe puntare su quella che sulla carta è considerata la formazione 'tipo' con l'eccezione di Bastoni per Gobbi con Gagliolo che agirebbe ancora da terzino. Davanti più Biabiany di Di Gaudio, torna in regia Stulac. Roberto De Zerbi, dall'altra parte, riserverà un posto dal 1' per Sensi in cabina di regia. L'ex tecnico del Benevento ripensa alla difesa a quattro con Ferrari-Magnani al centro, Lemos e Marlon dunque forse in panchina. Nel tridente scalpita Djuricic che si gioca il posto con Di Francesco.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni (Gobbi), Gagliolo; Barillà, Stulac, Grassi (Rigoni); Biabiany (Di Gaudio), Inglese, Gervinho.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Sensi, Duncan, Magnanelli (Locatelli); Berardi, Boateng, Djuricic (Di Francesco).