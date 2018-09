Le ultime su Roma-Chievo: turn-over Real senza Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunch-game domenicale per la Roma di Eusebio Di Francesco contro il Chievo Verona di Lorenzo D'Anna fresco di penalizzazione di 3 punti per il caso plusvalenze con il Cesena. I giallorossi devono assolutamente conquistare i tre punti ma hanno chiaramente anche un occhio al delicatissimo esordio Champions contro il Real Madrid. 4-3-3 per i capitolini con dubbi pesanti relativi alle condizioni di Pastore, Manolas e Schick. La sensazione è che solo il Flaco sia in dubbio e probabilmente non della gara. Non al top De Rossi, spazio a Nzonzi in mediana con Pellegrini e Cristante. Nel Chievo, invece, out ben tre titolari: Cesar, Cacciatore ed Hetemah. Sarà ancora albero di Natale, con Birsa e Giaccherini dietro a Stepinski, in mezzo al campo spazio a Obi, dietro Rossettini o Bani con Barba.

Roma (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas (Marcano), Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Kluivert (Under), Dzeko, El Shaarawy (Perotti).

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Rossettini (Bani), Barba, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski.