Le ultime su Roma-Empoli: quante assenze per la prima del Ranieri-bis

La prima Roma del Ranieri-bis è per forza di cose una grande incognita. Perché giocano lunedì e perché ovviamente sir Claudio dovrà confrontarsi con i suoi nuovi giocatori. Dovrà comunque fare a meno di Manolas e De Rossi, due certezze della sua futura gestione. Nonché degli squalificati Kolarov, Fazio e Dzeko. Immaginiamo una sorta di 4-4-2 o 4-2-3-1 che dir si voglia, con Schick e Perotti a contendersi il ruolo di centravanti. Per il resto gli uomini sono abbastanza contati, è da capire come l'ex tecnico di Chelsea e Fulham li schiererà in campo. Solite e solide certezze per l'Empoli: 3-5-2 con il dubbio Traoré-Acquah a centrocampo.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Marcano, Jesus, Santon; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Perotti.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.