Le ultime su Roma-Fiorentina: Ranieri e Pioli, formazioni rompicapo

© foto di Federico Gaetano

Claudio Ranieri, alla vigilia della gara contro la Fiorentina, ha lasciato aperto il ballottaggio tra i pali tra Olsen e Mirante. I dubbi fioccano in ogni reparto, a partire dall'attacco dove uno tra Dzeko e Schick dovrebbe finire in panchina. Si scalda intanto Under per una maglia nel 4-3-3, Zaniolo dovrebbe partire stavolta dall'inizio con l'unico ballottaggio in mediana tra Nzonzi e De Rossi, dietro invece ce ne sono due: Karsdorp-Santon e Juan Jesus-Marcano, Manolas è invece squalificato. Nella Fiorentina, invece, Stefano Pioli recupera Chiesa anche se non è al top, out Edimilson Fernandes. Dietro recuperato anche Pezzella dopo la squalifica, Veretout dovrebbe far ritorno in cabina di regia nel 4-3-3 gigliato.

Roma (4-3-3): Olsen (Mirante); Karsdorp (Santon), Fazio, Marcano (Juan Jesus), Kolarov; Zaniolo, Nzonzi (De Rossi), Cristante; Under, Dzeko (Schick), Perotti (Kluivert).

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa (Simeone), Muriel, Mirallas.