Le ultime su Roma-Udinese: torna Florenzi. Quanti dubbi per Tudor

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un solo terzino disponibile per Claudio Ranieri in vista della gara di domani contro l'Udinese: torna Florenzi, out Santon, Karsdorp e Kolarov (squalificat9. Sulla sinistra è così atteso Juan Jesus. Sarà 4-2-3-1 per la Roma, in mezzo uno tra De Rossi e Nzonzi, davanti "uno solo tra Schick e Dzeko", come ha spiegato ieri il tecnico dei giallorossi. La sensazione è che ci sarà il bosniaco, mentre sulla trequarti El Shaarawy è in vantaggio su Kluivert. Nell'Udinese dubbio Pussetto: si scalda Sandro per un posto in mediana con De Paul che avanzerebbe dietro a Lasagna (o Okaka) nel 3-5-2 di Igor Tudor. E' squalificato Zeegelaar: pronto Ter Avest sulla destra con Larsen sull'out destro.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Cristante, De Rossi (Nzonzi); Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy (Kluivert); Dzeko.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Ter Avest (D'Alessandro); Pussetto (Sandro), Lasagna (Okaka).