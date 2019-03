Le ultime su Samp-Atalanta: dubbio Quagliarella. Certezza Castagne

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giampaolo ritrova Murru, che andrà a occupare l'out di sinistra nella difesa a quattro, con Bereszynski in vantaggio su Sala a destra. Centrocampo titolare, Saponara sulla trequarti: in attacco Gabbiadini è favorito su Defrel per fare coppia con Quagliarella, se quest'ultimo riuscirà a recuperare. Altrimenti spazio alla coppia italo-francese. Solito ballottaggio in porta per Gasperini: il bussolotto pare dire Berisha, occhio a Gollini. Sull'esterno l'unico certo del posto è Castagne, a destra o a sinistra, con Hateboer e Gosens a giocarsi un posto. Il tridente delle meraviglie lì davanti.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.