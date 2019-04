Le ultime su Samp-Genoa: Giampaolo-Prandelli, partita a scacchi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultime di formazione in vista del derby di domenica tra Sampdoria e Genoa: per quanto riguarda la possibile formazione di Marco Giampaolo c’è il possibile rientro di Ekdal che il tecnico considera fondamentale nel suo undici. Nel caso non riuscisse c’è pronto sempre Vieira. Nel Genoa il vero dubbio per il tecnico Cesare Prandelli è il modulo: è possibile che l'allenatore dia continuità al 3-5-2 di Napoli. Fronte uomini: dubbi in quasi tutti i ruoli. In avanti ballottaggio Sanabria-Pandev e in mezzo Lerager-Rolon, in difesa torna Romero mentre Zukanovic dovrebbe andare in panchina.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal (Vieira), Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Lerager (Rolon), Veloso, Bessa, Lazovic; Pandev (Sanabria), Kouamé.