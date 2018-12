Le ultime su Sampdoria-Parma: i probabili undici della gara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre ballottaggi ancora da risolvere per la Sampdoria di Marco Giampaolo in vista della gara contro il Parma. Tonelli o Colley in difesa. Poi uno tra Saponara e Ramirez sulla trequarti dietro a Quagliarella e uno tra Defrel e Caprari. Ok Barreto ma partirà dalla panchina, Sala terzino per lo squalificato Bereszynski. Nei ducali è da capire se Bruno Alves potrà farcela per giocare dal 1': pronto a spostarsi centrale Iacoponi con Gazzola terzino. In mediana più Stulac di Rigoni come interno, poi Biabiany è favorito su Di Gaudio per un posto nel tridente. Ancora out Gervinho.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli (Colley), Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez (Saponara); Defrel (Caprari), Quagliarella.

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola (Bruno Alves), Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Stulac (Rigoni); Siligardi, Inglese, Biabiany.