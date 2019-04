© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lirola e Djuricic tornano dall'inizio nella gara contro il Chievo Verona, Roberto De Zerbi confermerà il classico 4-3-3 per la gara di giovedì. Dubbi in mezzo alla difesa, Marlon, Ferrari, Magnani e Peluso si giocano le due maglie. Davanti potrebbe anche agire Boga come falso nueve in luogo di Babacar. Clivensi col classico 4-4-2, Giaccherini e Leris esterni offensivi, tandem possibile Pellissier-Stepinski con Meggiorini squalificato. In difesa lo è pure Depaoli, ci sarà Frey come terzino destro.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon (Magnani), Ferrari (Peluso), Peluso; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Boga (Babacar), Djuricic.

Chievo Verona (4-4-2): Sorrentino; Frey (Bani), Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Pellissier (Djordjevic).