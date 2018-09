Le ultime su Sassuolo-Empoli: Babacar scalpita. Azzurri, dubbio tattico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anticipo tra Sassuolo ed Empoli, Roberto De Zerbi dovrebbe riproporre stasera il suo 4-3-3 con Babacar in attacco sempre in ballottaggio con Di Francesco. Da questo dipenderà anche la posizione di Boateng, mentre la mediana sembra fatta, con l'unico dubbio tra Bourabia e Sensi. Magnani più di Marlon in difesa al fianco di Ferrari, assente invece Peluso. Dall'altra parte, senza Pasqual e Antonelli, Aurelio Andreazzoli schiererà Veseli come terzino sinistro in una difesa già fatta dove Maietta prende il posto di Rasmussen. Probabile il ritorno al 4-3-1-2 con La Gumina e Caputo come tandem offensivo, l'alternativa è il ritorno ai due trequartisti Zajc-Krunic con l'inserimento di Bennacer al posto dell'ex attaccante del Palermo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani (Marlon), Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi (Bourabia); Berardi, Babacar (Di Francesco), Boateng.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina (Bennacer), Caputo.