Le ultime su Sassuolo-Frosinone: chance Duncan. Ciano con Pinamonti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Complici le assenze di Peluso (squalifica) e Magnani (infortunio), mister De Zerbi schiererà il suo Sassuolo con la difesa a 4 con Demiral e Ferrari in mezzo a Lirola e Rogerio. A centrocampo probabile spazio dal primo minuto per Duncan, mentre davanti con Berardi ci saranno Boga e Babacar.

Nel Frosinone torna dal primo minuto Camillo Ciano, al suo fianco ci sarà ancora Pinamonti con Ciofani inizialmente in panchina.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti