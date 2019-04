Le ultime su Sassuolo-Parma: torna il 4-3-3 neroverde. Emergenza ducale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenica alle ore 15, scontro per chiudere una volta per tutte la corsa salvezza per Sassuolo e Parma per Roberto De Zerbi e Roberto D'Aversa. Neroverdi che tornano al 4-3-3 con Berardi dall'inizio, torna Duncan che rientra in mediana, Magnanelli-Locatelli è l'unico dubbio per il reparto centrale. In attacco, spazio ancora a Babacar, out Matri. Nuove sul Parma: out Inglese, Biabiany, Bruno Alves, da valutare Gervinho. Per questo c'è la possibilità che venga confermato il 3-5-2 coi terzini a tutta fascia Gazzola-Dimarco e con il tandem d'attacco formato da Siligardi e Ceravolo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio (Peluso); Duncan, Sensi, Locatelli (Magnanelli); Berardi, Babacar, Boga.

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Sierralta (Bastoni), Gagliolo; Gazzola (Gervinho in caso di 4-3-3), Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco; Siligardi, Ceravolo.