Le ultime su SPAL-Chievo: i probabili undici della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La notizia importante per Semplici è il ritorno dalla squalifica del difensore Cionek: classico 3-5-2 per la SPAL con Vicari e Felipe a completare il reparto. Schiattarella più di Valdifiori in regia, davanti nessun dubbio con il tandem formato da Petagna e Antenucci. Sull'esterno sinistro più Costa di Fares, sulla destra chiaramente Lazzari. Davanti il Chievo Verona, da capire se sarà albero di natale o schema a due punte con Stepinski o Giaccherini al fianco di Pellissier. Scalpitano per due maglie anche Obi e Meggiorini.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella (Valdifiori), Kurtic, Costa (Fares); Antenucci, Petagna.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini (Obi); Birsa; Stepinski (Meggiorini), Pellissier.