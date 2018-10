Le ultime su SPAL-Inter: Antenucci e Icardi pronti a tornare dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter per continuare a stupire, la SPAL per tornare a vincere: la squadra di Semplici arriva da un tris di sconfitte pesantissimo e vuole svoltare, al contrario i nerazzurri si sono sbloccati e anche in Champions League hanno confermato di essere in stato di grazia. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Gomis in porta, in difesa dovrebbe rientrare al centro Vicari per Djourou, affaticato. Completano difesa a tre Cionek e Felipe. In attacco probabile rientro di Antenucci, assieme a uno tra Petagna e Paloschi, mentre a centrocampo Lazzari a sinistra con ballottaggio tra Fares e Costa per la corsia mancina.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Antenucci, Petagna.

Dopo la grande partita in Champions, conferma per Icardi e Perisic dal primo minuto, mentre a centrocampo ancora Vecino e Brozovic. In difesa tornano Skriniar e Asamoah, quest'ultimo un irrinunciabile per Spalletti, che allontana la convivenza tra Lautaro Martinez e il capitano.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.