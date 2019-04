Le ultime su Spal-Juventus: undici stravolto e inedito per Allegri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un punto allo Scudetto. Basta un pareggio alla Juventus, indipendentemente dalla gara del Napoli, per l'ottavo titolo di fila. Niente titolarissimi, però: Massimiliano Allegri, per la trasferta di Ferrara contro la SPAL, farà ampio turnover in virtù del prossimo impegno contro l'Ajax di martedì allo Stadium. Ci saranno Perin, Kean, Cuadrado, poi uno tra i giovanissimi Coccolo e Nicolussi nei bianconeri. Il ballottaggio potrebbe essere anche direttamente tra loro due, e a questo ballottaggio dovrebbe essere legato anche l'atteggiamento tattico della Juve tra 4-3-3 e 3-4-3. Nella SPAL out Kurtic per problemi fisici, in mediana mancherà pure Valoti e si scalda Schiattarella per un posto nei tre. Dietro è da valutare Regini ma la sensazione è che sarà Bonifazi a giocare dall'inizio nei tre davanti a Viviano.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Murgia, Schiattarella, Fares; Antenucci (Paloschi), Petagna.

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo (Coccolo), De Sciglio, Rugani, Spinazzola; Nicolussi (Pjanic), Bentancur, Khedira; Cuadrado, Kean, Dybala.