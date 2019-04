Le ultime su Torino-Cagliari: Belotti out, è la gara del riscatto di Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zaza per lo squalificato Belotti. Il titolo delle formazioni probabili e possibili di Torino-Cagliari è tutto qui: nell'assenza del Gallo e nell'occasione dell'ex Juventus e Valencia dal 1'. Dietro di lui dovrebbero agire Baselli e Berenguer, l'alternativa è Meité che si gioca pure un posto in mediana con Lukic. Sugli esterni De Silvestri e Ansaldi sono attesi ancora da una gara da titolare nel Toro di Walter Mazzarri, dall'altra parte invece squalificato Ceppitelli: Rolando Maran, nel suo 4-3-1-2, proporrà Romagna al fianco di Pisacane in mezzo alla difesa. Davanti Joao Pedro più di Birsa, in regia più Cigarini di Bradaric.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic (Meité), Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Zaza.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Faragò, Cigarini (Bradaric), Ionita; Barella; Joao Pedro (Birsa), Pavoletti.