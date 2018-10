Le ultime su Torino-Frosinone: Mazzarri sceglie Zaza, Longo Ciofani

© foto di Federico Gaetano

Si gioca stasera il primo turno della ottava giornata, con la sfida tra Torino e Frosinone: i granata, rinfrancati dal successo contro il Chievo, proveranno a ripetersi con un'altra gialloblù del campionato italiano, a sua volta però a caccia di una scossa importante dopo il ritiro e la conferma di Longo in panchina. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Mazzarri continua sulla via del 3-4-1-2 con Soriano alle spalle di Zaza e Belotti. Per Iago Falque quindi ancora panchina, mentre a centrocampo rischia Baselli, in ballottaggio con Rincon. Nessun dubbio in difesa, mentre il nuovo ko di De Silvestri conferma la titolarità di Berenguer.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Meité, Rincon, Berenguer; Soriano; Zaza, Belotti.

Dopo la conferma e il ritiro, Moreno Lungo punta a sovvertire la propria situazione e quella dei ciociari. Cassata potrebbe essere titolare in mezzo, sulle corsie ancora Zampano e Molinaro. In attacco out Perica, dovrebbe essere arrivato il momento di Daniel Ciofani.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Kranjc; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Cassata, Molinaro; Ciofani, Campbell.