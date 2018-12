Le ultime su Torino-Juventus: i probabili undici della sfida

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emergenza terzini per la Juve: Cancelo si opererà al ginocchio, out anche Cuadrado per l'infortunio di Berna. La formazione è un vero rebus: De Sciglio e Alex Sandro terzini con Chiellini e Bonucci o Rugani in mezzo è la prima ipotesi ma occhio alla difesa a tre: a quel punto De Sciglio interno destro, Bernardeschi più di Douglas Costa come ala destro, in mezzo Matuidi, Pjanic e Emre Can, unici centrocampisti a disposizione. Davanti Dybala con Ronaldo, l'alternativa è vedere anche Mandzukic in campo nel 4-2-3-1 con un mediano (Matuidi?) fuori. Ma è tutto un rebus. Nel Torino occhio alle condizioni di Iago Falque: si scalda Zaza per un posto accanto a Belotti. Dietro nessuna sorpresa con Izzo e Djidji ai fianchi di N'Koulou, anche in mezzo dovrebbe restare fuori Soriano per vedere Meité, Rincon e Baselli dall'inizio.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Baselli, Ansaldi; Iago Falque (Zaza), Belotti.

Juventus (3-5-2): Perin; De Sciglio, Bonucci (Rugani), Chiellini; Bernardeschi (Douglas Costa), Matuidi (Mandzukic in caso di 4-3-3), Emre Can, Alex Sandro; Dybala (Mandzukic), Cristiano Ronaldo.