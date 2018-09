Le ultime su Torino-Napoli: tanti assenti nei granata. Mertens o Milik?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gara di domenica alle 12:30 tra Torino e Napoli, con i granata di Walter Mazzarri che potrebbero ripartire dal tandem formato da Zaza e Belotti dal 1'. L'assenza di Iago Falque, infatti, lascia l'allenatore toscano in emergenza e peraltro con un'infermeria bella folta: Lyanco, Ansaldi, De Silvestri e Soriano saranno gli altri indisponibili, attesi dunque Aina e Berenguer come cursori esterni e i tre di centrocampo senza dubbi: Baselli e Meité ai fianchi di Rincon. Possibile atteggiamento tattico variabile tra il 4-4-2 e il 4-3-3 per Carlo Ancelotti con Callejon più basso e Insigne seconda punta. Con lui Milik ma occhio alla percentuale in risalita di Mertens. Allan può rifiatare: occhio a Diawara con Hamsik che andrebbe a fare o l'interno o il compagno di reparto dell'ex Bologna nei due di mediana. Ballottaggio anche in difesa tra Hysaj, che può restare una gara a riposo, e il francese Malcuit.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Baselli, Meité, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti.

Napoli (4-3-3): Ospina; Malcuit (Hysaj), Albiol (Maksimovic), Koulibaly, Mario Rui; Hamsik, Diawara (Allan), Zielinski (Rog); Callejon, Milik (Mertens), Insigne.