Senza Iago Falque, infortunato, Zaza-Belotti è il tandem che Walter Mazzarri sceglierà per sfidare domani la Sampdoria. Torino impegnato in casa, è squalificato Aina e sugli esterni non ci sono dubbi: spazio ad Ansaldi e De Silvestri. Lukic-Meité è il ballottaggio in mediana, dietro è vivo quello tra Djidji e Moretti. Nel Doria, invece, Marco Giampaolo potrebbe riproporre la squadra che ha battuto il Milan con Ramirez sulla trequarti, Defrel-Quagliarella tandem offensivo, l'alternativa è Saponara dal 1' da dieci. In mediana Praet e Vieira si giocano una maglia.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (Moretti); De Silvestri, Meité (Lukic), Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Praet (Vieira), Linetty; Ramirez (Saponara); Defrel, Quagliarella.