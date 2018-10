Le ultime su Udinese-Juventus: torna Ronaldo, al centro Bentancur

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri cerca la decima vittoria dell'anno, alla decima partita: per farlo ritrova Cristiano Ronaldo, assente per squalifica in Champions League. Troverà di fronte un'Udinese vogliosa di fare l'impresa e che non cambierà molto rispetto alle ultime sfide. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Velazquez non cambia, nonostante la sfida contro i sette volte campioni d'Italia. Sulla destra d'attacco ancora Pussetto, a sinistra De Paul con Lasagna riferimento offensivo e Teodorczyk in panchina. In mezzo spazio a Behrami, Fofana e Mandragora.

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul.

Le certezze sono Szczesny, Chiellini, Cancelo, Pjanic, Matuidi e Cristiano Ronaldo. I dubbi sono a centrocampo, in particolare tra Pjanic e Bentancur, che potrebbe dare un turno di riposo al bosniaco. Bernardeschi insidia Dybala nel tridente, completato da Ronaldo e Mandzukic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.