Le ultime su Udinese-Roma: i probabili undici della gara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Schick gioca dall'inizio". Il titolo sulle formazioni che verranno di Udinese contro Roma lo dà direttamente Eusebio Di Francesco. Il tecnico conferma le condizioni non ottimali di Manolas, spazio dunque a Juan Jesus e a uno tra Fazio e Marcano. Tre uomini per due maglie come terzini, visto che sia Santon che Kolarov stanno bene e alla fine potrebbe riposare, in ottica Champions, anche Florenzi. Turnover sulla trequarti: più Pellegrini di Zaniolo, Kluivert e Under si giocano una maglia. Prima di Davide Nicola sulla panchina dell'Udinese, dubbio anche tattico tra 4-4-1-1 e 3-5-2: potrebbe uscire un centrale (Troost-Ekong) per far spazio a un esterno come Ter-Avest, potrebbe uscire anche Pussetto con Behrami dal 1' in mezzo. Davanti confermato il tandem De Paul con Lasagna.

Udinese (4-4-1-1): Musso; Larsen, Troost-Ekong (Ter-Avest in caso di 3-5-2), Nuytinck, Samir; Pussetto (Behrami in caso di 3-5-2), Fofana, Mandragora, Machis; De Paul; Lasagna.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio (Marcano), Juan Jesus, Santon (Kolarov); Cristante, Nzonzi; Kluivert (Under), Pellegrini, El Shaarawy; Schick.