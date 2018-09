Le ultime su Udinese-Torino: Scuffet o Musso dal 1'. Torna Baselli

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dovrebbe essere della gara il difensore Troost-Ekong, perno della retroguardia dell'Udinese insieme a Nuytinck che affronterà domenica il Torino di Walter Mazzarri. 4-3-3 per Julio Velazquez con Barak in forse: probabile che si accomodi solo in panchina. Davanti dovrebbe essere confermato il tridente (l'alternativa è il 4-2-3-1 con Behrami fuori e Teodorczyk punta), sfida tra i pali invece tra Scuffet e tra l'argentino Musso. Nei granata torna Baselli e si gioca il posto con Rincon o con Soriano. Out Ansaldi, confernato Berenguer sull'out mancino. Assente Ola Aina, non ci sono dubbi sulla presenza di De Silvestri. Davanti panchina per Zaza: confermato il tandem Iago Falque-Belotti.

Udinese (4-3-3): Scuffet (Musso); Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami (Teodorczyk) , Mandragora; Machis (Pussetto), Lasagna, De Paul.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri; Soriano, Baselli (Rincon), Meitè, Berenguer; Iago Falque, Belotti.