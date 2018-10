Le ultime su Atalanta-Samp: Praet sulla trequarti, torna Masiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta cerca il riscatto dopo il passo falso di Firenze e dopo un periodo difficile si affida ai titolarissimi per provare a superare il momento difficile, mentre la Sampdoria vuole continuità e Giampaolo comincia ad avere una bella abbondanza davanti, con conseguenti scelte da fare. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Un paio di dubbi per Gasperini, che in porta dovrebbe puntare ancora su Gollini e lasciare in panchina Berisha. Rientra Masiello in difesa, poi la formazione dovrebbe essere quella dei titolarissimi, con Zapata al centro dell'attacco e Gomez-Rigoni sugli esterni.

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Rigoni, Zapata, Gomez.

Il neo azzurro Caprari rischia di rimanere fuori dalla sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia: Praet sarà il fantasista nella sfida contro i bergamaschi, agendo da fantasista dietro Quagliarella e Defrel. A centrocampo spazio a Linetty.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Praet; Quagliarella, Defrel.