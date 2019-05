Le ultime su Atalanta-Sassuolo: orobici all'assalto del sogno Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe essere una domenica storica per l'Atalanta. In palio c'è la prima storia qualificazione in Champions League e per essere al sicuro da brutte sorprese servirà una vittoria contro un Sassuolo oramai salvo.

Gasperini potrà contare su una squadra praticamente al completo. Il solo assente è lo squalificato Hateboer che verrà sostituità da Castagne. In attacco il tridente delle meraviglie composto da Gomez, Ilicic e Zapata.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Per l'ultima stagionale i neroverdi potrebbero presentarsi in campo con un attacco privo di centravanti. Babacar non è al top e potrebbe lasciare spazio a Djuricic come falso nueve. A centrocampo Duncan si gioca il posto con il rientrante Bourabia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi.