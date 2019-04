© foto di Federico Gaetano

Il Monday Night della 31^ giornata prevede la sfida salvezza fra Bologna e Chievo.

Mister Mihajlovic, dopo l'ampissimo turnovoer operato contro l'Atalanta, tornerà a puntare sui suoi titolari per una sfida da vincere a tutti i costi. Torneranno titolari, fra gli altri, Danilo, Soriano e Palacio.

Domenico Di Carlo ritrova invece Depaoli e Meggiorini, per entrambi chancedal primo minuto. In attacco possibile il rientro fra i titolari anche di Sergio Pellissier.

Le probabili formazioni di Bologna-Chievo:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Pulgar, Dzemaili, Soriano; Orsolini, Sansone, Palacio

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Bani, Barba; Rigoni, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier