Le ultime su Bologna-Sassuolo: Palacio prima punta. Berardi in dubbio

Duello lungo la via emilia fra Bologna e Sassuolo in questa ultima domenica di marzo. Da una parte i Felsinei, nonostante le due vittorie consecutive contro Cagliari e Torino, non riescono a sganciarsi dalla "zona rossa" nonostante la salvezza sia distante appena un punto, mentre dall'altra i neroverdi continuano a cercare punti per una salvezza oramai prossima.

QUI BOLOGNA - Con Lyanco squalificato Mihajlovic dovrebbe puntare su Helander al centro della difesa nonostante qualche problema alla caviglia. A centrocampo torna Dzemaili che si giocherà il posto con Pulgar. Squalificato Santander come prima punta giocherà Palacio.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.

QUI SASSUOLO - Rogerio torna disponibile e sarà titolare sulla fascia sinistra di difesa del 4-3-3. A centrocampo, invece, Locatelli dovrebbe giocare titolare al posto di Di Francesco. In attacco preoccupano le condizioni di Berardi che potrebbe essere costretto a dare forfait a favore di Babacar. Duncan ci sarà anche se non al top.

Sassuolo (4-3-3): "Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan: Berardi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi.