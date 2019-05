Le ultime su Cagliari-Udinese: Cerri o Despodov al posto di Pavoletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sia per il Cagliari che per l'Udinese la certezza matematica della permanenza in Serie A è arrivata la scorsa settimana, così la sfida in tera sarda sarà per entrambe una passerella con la quale chiudere al meglio la massima serie.

Pavoletti non è al meglio e Maran potrebbe cogliere l'occasione per lanciare come unico centravanti Cerri. Da non escludere però anche l'ipotesi Despodov. In difesa spazio a Lykogiannis.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Cerri. Allenatore: Maran

Non dovrebbero esserci molte sorprese nella formazione friulana in campo domenica. Sandro si è operato e il suo posto in mediana verrà preso da Hallfredsson. In difesa l'unico dubbio per il ruolo di centrale nel reparto a tre: al momento Nuytinck sembra favorito su Troost-Ekong.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Hallfredsson, De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Okaka. Allenatore: Tudor.