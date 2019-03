Le ultime su Chievo Verona-Cagliari: Pavoletti out, ballottaggio a due

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La zona salvezza dista quattordici punti per il Chievo Verona fanalino di coda della Serie A. Per questo motivo ogni gara, ogni punto a disposizione riveste un'importanza fondamentale. Iniziando dalla partita di questa sera al Bentegodi contro il Cagliari. Gli isolani si presenteranno in Veneto forti di tre vittorie nelle ultime cinque partite, ma con zero punti conquistati nelle ultime cinque gare lontano dalla Sardegna.

QUI CHIEVO VERONA - Di Carlo per la gara di questa sera ritroverà sia Bani che Rigoni, che però dovrebbero iniziare dalla panchina. Qualche chance in più potrebbe averla il centrocampista visto il rientro in extremis dagli impegni con la Nazionale di Diousse. In attacco avanti con il tandem Stepinski-Meggiorini.

Chievo Verona (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Diuosse, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo.

QUI CAGLIARI - Ballottaggio in attacco per sostituire lo squalificato Pavoletti: in corsa Thereau e il recuperato Cerri che al momento appare in vantaggio. In difesa spazio a Cacciatore sulla destra, mentre a centrocampo Birsa potrebbe ritrovare una maglia da titolare.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, L. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; Joao Pedro, Thereau. Allenatore: Maran.