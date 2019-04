Le ultime su Atalanta-Bologna: torna Santander, riposa Palacio

© foto di PhotoViews

Nove gare alla fine della stagione, ogni punto conta e anche tra Atalanta-Bologna, gara di domani, in palio c'è un successo che può contare molto. Il Bologna va a caccia di un clamoroso poker che avvicinerebbe tantissimo la squadra all'obiettivo, mentre l'Atalanta dopo il successo di Parma vuole approfittare del pari del Milan di ieri.

Torna Ilicic dopo il turno di stop avuto a Parma: al suo fianco un ispiratissimo Gomez, alle spalle di Duvan Zapata. Cambio anche in corsia: tocca a Gosens al posto di Castagne, mentre Pasalic dovrebbe scivolare in panchina. A Zingonia rimane Toloi, alle prese con un fastidio alla caviglia: Djimsiti dovrebbe essere il suo sostituto.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Allenatore: Gasperini.

Infortunatosi in occasione dell'eroica esultanza post Sassuolo, Destro non ci sarà contro la Dea: Sinisa Mihajlovic pensa a far rifiatare Palacio e prepara la carta Santander nel 4-2-1-3 con Edera dal 1' sulla trequarti. Sansone in ballottaggio con Orsolini, tornerà dal 1' Pulgar al posto di uno tra Poli e Dzemaili. Danilo e Lyanco non si toccano, guideranno ancora loro la difesa rossoblù.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Edera, Soriano, Orsolini; Santander.

Allenatore: Mihajlovic.