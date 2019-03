Le ultime su Atalanta-Chievo: qualche dubbio per Gasp, Meggiorini dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i pali della Dea potrebbe esserci la conferma di Gollini, mentre in difesa è ballottaggio tra Masiello e Palomino. Sulla fascia sinistra Gosens può spuntarla su Castagne. Davanti Ilicic con Gomez e Zapata. Mister Gasperini potrebbe confermare Gollini, in difesa resiste il ballottaggio Masiello-Palomino. Castagne potrebbe invece accomodarsi in panchina, con Gosens in campo dall'inizio. Pochi dubbi in fase avanzata, con Ilicic insieme al Papu alle spalle di Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Di Carlo non molla e vuole compiere l'impresa per rilanciarsi in ottica salvezza. C'è Rigoni in regia, con Dioussè in panchina. A centrocampo conferma per il franco-algerino Leris. In attacco c'è Stepinski con la certezza di una maglia da titolare, al suo fianco dovrebbe esserci Meggiorini con Djordjevic inizialmente fuori.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.