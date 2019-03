Le ultime su Atalanta-Fiorentina: atto III, tanti cambi forzati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la semifinale di andata di Coppa Italia, Atalante e Fiorentina tornano a sfidarsi, per la terza volta in stagione. Dopo le polemiche dell'andata e il grande spettacolo della sfida di Firenze, si torna a Bergamo. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventiseiesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, che inizierà stasera con la sfida tra Cagliari e Inter alla Sardegna Arena:

Gomez e Gosens sono tornati a lavorare in gruppo e potrebbero essere rilanciati dall'inizio: il tedesco potrebbe prendere il posto di Castagne, mentre in difesa rientra Djimsiti, al posto di Palomino. In mezzo fuori Pasalic col rientro di Freuler, indisponibile per squalifica in Coppa Italia. Davanti Ilicic affianca Zapata, da valutare se Gomez verrà schierato due volte in 4 giorni,

ATALANTA (3-4-1-2): E. Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Allenatore: Gasperini.

Rispetto alla sfida di Coppa Italia torna la difesa a quattro, con Laurini a destra e Biraghi a sinistra. Centrocampo che vede la novità Fernandes, mentre l'attacco non dovrebbe subire la minima modifica: Gerson pochi metri dietro Chiesa e Muriel, con Simeone pronto a subentrare nella ripresa e fare la differenza.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

Allenatore: Pioli.