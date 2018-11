Le ultime su Atalanta-Inter, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce da un momento superpositivo (sette vittorie di fila per i meneghini, tre per gli orobici) Atalanta e Inter si sfidano a Bergamo con l'obiettivo di interrompere la serie dell'altra. Sfida apertissima anche alla luce di una formazione, gli ospiti, che arriveranno reduci dall'impegnativa sfida di Champions contro il Barcellona. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

Verso la conferma Berisha tra i pali, così come Mancini nel trio di difesa con Toloi e Palomino, mentre sulle corsie ancora Hateboer e Gosens. Davanti spazio a Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata, la principale novità rispetto all'undici titolare visto nello scorso weekend contro il Bologna.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Tanti interrogativi per Spalletti, che col 5-0 al Genoa ha avuto tante risposte positive dalla su rosa e potrebbe cambiare molto anche a Bergamo dopo il buon pari contro il Barcellona. Torna Icardi come riferimento offensivo del 4-2-3-1, alle sue spalle possibile rientro per Candreva e Borja Valero ma anche Joao Mario è in grade condizione. In difesa probabile chance per D'Ambrosio, mentre a sinistra spazio ad Asamoah.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Perisic, Borja Valero, Candreva; Icardi.