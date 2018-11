Le ultime su Atalanta-Napoli: dubbio Albiol, pronto Maksimovic

Il ko con l'Empoli dello scorso weekend ha messo fine al periodo positivo dell'Atalanta, fermata dopo cinque vittorie di fila. I bergamaschi vogliono ripartire e proveranno a farlo contro il Napoli di Carlo Ancelotti, vittorioso in Champions contro la Stella Rossa ma fermato sul pari domenica scorsa al San Paolo dal ChievoVerona.

Mister Gasperini valuta la situazione di Toloi, sostituito a Empoli a causa di un fastidio muscolare. Squalificato Ilicic per due giornate, dovrebbe essere Rigoni a giocare al suo posto. Ancelotti potrebbe lasciare a riposo Albiol, sostituito per un infortunio alla caviglia durante la gara di Champions: in questo caso Maksimovic è pronto a giocare al fianco di Koulibaly. Rispetto allo 0-0 col Chievo, dall'inizio dovrebbero tornare i vari Ospina, Rui, Allan, Fabian e Hamsik, tutti impegnati contro la Stella Rossa. In avanti il tecnico azzurro dovrebbe puntare sulla continuità, con Mertens e Insigne dall'inizio. Milik, però, proverà a conquistare una maglia da titolare.

Le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Rigoni, Gomez; Duvan. Allenatore: Gasperini.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti.