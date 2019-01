Le ultime su Atalanta-Roma - Zapata-Dzeko, duello con vista Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi fermerà Duvan Zapata? Ora è il turno della Roma, che domenica sarà in campo a Bergamo per una delle sfide più interessanti di giornata. L'attaccante colombiano è il capocannoniere della Serie A insieme a Cristiano Ronaldo e Fabio Quagliarella, grazie ai quattro gol siglati cinque giorni fa contro il malcapitato Frosinone e al magic moment vissuto da inizio dicembre. I giallorossi di mister Di Francesco, invece, cercano i tre punti per tornare subito al quarto posto. Obiettivo, a questo punto, anche della Dea di Gasperini.

In casa Atalanta, Palomino dovrebbe partire titolare in difesa. A sinistra è in atto il ballottaggio Castagne-Gosens col primo in vantaggio, Pasalic giocherà invece per l'infortunato Freuler. Confermatissimo Duvan Zapata come terminale offensivo, innescato dal Papu e da Ilicic.

Di Francesco dovrebbe recuperare Florenzi, che negli ultimi giorni è stato influenzato. Nulla da fare per Under, vittima di un problema muscolare. In mediana spazio a Nzonzi, panchina per De Rossi in quanto tornato in gruppo da pochi giorni. Dzeko sarà la punta di riferimento, con El Shaarawy e Zaniolo sulle corsie. Alle spalle del bosniaco c'è Lorenzo Pellegrini, con Kluivert pronto a entrare a gara in corso.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, Cristante; El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.