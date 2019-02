Le ultime su Atalanta-SPAL: i probabili undici della sfida

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo, insolito per modalità e risultato, contro il Cagliari, l'Atalanta cerca il successo della continuità nella sfida interna contro la SPAL. Attenzione all'ex Petagna, peraltro preservato nell'ultimo match giocato dagli estensi. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, iniziata ieri con la sfida tra Lazio ed Empoli, che ha visto il successo dei padroni di casa. Stasera sfida tra Roma e Chievo:

Rispetto alla sfida al Cagliari dovrebbe rivedersi dal primo minuto Ilicic, pronto a tornare titolare in attacco al fianco di Gomez e Zapata. Per Gosens in arrivo la quinta panchina di fila, visto che la formazione non dovrebbe differire di molto rispetto a quella di lunedì scorso. Con Freuler e De Roon centrali di centrocampo, Mancini dovrebbe ritrovare il posto al fianco di Toloi e Palomino.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

Squalificati Felipe e Fares: in difesa tornerà dall'inizio il ristabilito Vicari, a sinistra occasione per Costa. Schiattarella è ancora out, quindi in cabina regia potrebbe toccare a Valdifiori, mentre davanti Petagna torna titolare dopo la panchina contro il Torino, al suo fianco uno tra Antenucci o Paloschi.

SPAL (3-5-2): Viviano; Vicari, Cionek, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Missiroli, Kurtic, Costa; Petagna, Antenucci (Paloschi).