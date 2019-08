Le ultime su Atalanta-Torino: Mazzarri ha gli uomini contati, out Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Tutti a disposizione per Gian Piero Gasperini che affronterà il Torino nella seconda sfida di campionato. Il tecnico di Grugliasco potrebbe riconfermare dieci undicesimi della sfida di Ferrara, al momento l'unico dubbio resta in attacco: Zapata e Muriel si giocano una maglia da titolare, mentre Ilicic ritorna dopo la squalifica e sarà regolarmente alle spalle di Duvan.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

Zaza in forte dubbio, al suo posto possibile rilancio per Berenguer al fianco di Belotti: rosa piuttosto corta considerando i vari infortuni, per Mazzarri le scelte sono ridotte all'osso. Possibile rientro di Djidji da titolare al posto di Bonifazi, ma tutto sarà chiaro solo dopo l'allenamento del pomeriggio, quando i granata torneranno a pensare al campionato.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Meite, Rincon, Baselli, Aina; Berenguer, Belotti.

Allenatore: Mazzarri.